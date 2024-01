Roma: Masi-Rinaldi (Fd'I), roghi vicino a mercato piazzale Pascali, si metta fine a degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina "ci sono arrivate diverse segnalazioni di pericolosi roghi nei pressi del mercato di piazzale Pascali". Lo dichiarano in una nota il Consigliere di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina Mariacristina Masi e il consigliere di Fd'I del Municipio Roma V, Daniele Rinaldi. "Il quartiere la domenica - aggiunge - diventa terra di nessuno e gli abitanti sono in balìa di atti vandalici e assistono con i loro occhi, davanti alle loro finestre, a scene indegne. Se non fosse tragico ci sarebbe da ironizzare sul fatto che nelle domeniche ecologiche si chiude la città alle automobili, ma poi si permettono roghi di qualsiasi materiale. Il problema riguarda anche la sicurezza stradale visto che, nel pomeriggio, i teli su cui si vende di tutto e di più occupano perfino la corsia della via Togliatti. Abbiamo già interessato il Prefetto, chiederemo un incontro al nuovo Comandante della Polizia locale, ma valuteremo nei prossimi giorni altri passaggi, tra cui anche un esposto alla Procura della Repubblica di Roma", concludono Masi e Rinaldi.(Com)