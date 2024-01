Ex Ilva: Calenda (Az), da contratto di 1,8 miliardi a richiesta di 400 milioni per andarsene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Quello dell'Ex Ilva "credo sia il primo caso al mondo in cui si passa da un contratto che garantiva 1,8 miliardi all'amministrazione straordinaria per pagare i debiti allo Stato e ai fornitori e 2,4 miliardi di investimenti ambientali e industriali, a ricevere una richiesta di 400 milioni per andarsene in virtù di patti parasociali firmati dallo Stato, dopo aver fatto saltare il contratto di cui sopra". Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda. "Solo i cinque stelle, solo in Italia", conclude.(Rin)