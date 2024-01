FI: Nevi, partito in crescita con entusiasmo e convinzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Dalla due giorni di congressi celebrati in Calabria, Puglia, Veneto "abbiamo registrato grande entusiasmo e la convinzione che Forza Italia si sta rafforzando e sta crescendo ovunque per continuare la meravigliosa storia di Silvio Berlusconi". Lo scrive in una nota il deputato Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia. "Certamente il presidente sarebbe stato contento della qualità della classe dirigente di FI fatta di tanti militanti, sindaci, consiglieri comunali, consiglieri regionali oltre che dei parlamentari, che ogni giorno lavorano sul territorio per portare avanti il nostro progetto politico - aggiunge -. Adesso tutti concentrati sulla celebrazione del nostro trentennale del 26 gennaio e poi il grande appuntamento del congresso nazionale del 23/24 febbraio prossimo. Insomma un grande partito radicato sul territorio con la volontà di sostenere l'Italia migliore, l'Italia che lavora e che produce, per garantire ai nostri giovani un futuro di maggiore benessere. Siamo convinti che ciò possa succedere solo rilanciando le nostre idee. Abbassare le tasse, ridurre la burocrazia, sviluppare infrastrutture più moderne, essere meno dipendenti dall'estero, riformare la giustizia - a partire da quella civile - valorizzare il merito nella Pubblica amministrazione, rilanciare la scuola e le università, investire su una nuova concezione dell'ambiente che metta al centro l'uomo e non l'impostazione ideologica del no a tutto. Costruire un'Italia ancora più credibile in Europa e nel mondo. Insomma... al lavoro per rendere Forza Italia più attrattiva e più meritocratica per servire meglio il nostro Paese", conclude Nevi.(Com)