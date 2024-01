© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nostri giovani di Forza Italia sono sempre attivi e appassionati". Lo scrive su X (ex Twitter) il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, in occasione dei congressi provinciali di FI di questo fine settimana. Loro "sono il futuro del nostro partito!", conclude.(Rin)