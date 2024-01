Ucraina: ministro Esteri svizzero, coinvolgere Cina in sforzi per porre fine al conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve il coinvolgimento della Cina negli sforzi negoziali per porre fine al conflitto in Ucraina. lo ha affermato il ministro degli Esteri svizzero, Ignazio Cassis, parlando al termine della riunione di Davos con i consiglieri per la sicurezza nazionale in merito alla formula di pace per l'Ucraina. "La Cina svolge un ruolo importante. Dobbiamo trovare il modo di collaborare con questo Paese", ha dichiarato il consigliere federale elvetico, secondo cui "la pace per il popolo ucraino è urgentemente necessaria... Dobbiamo fare di tutto per porre fine a questa guerra". Cassis ha ricordato come i Paesi che hanno dialogato con la Russia, come Brasile, India e Sud Africa, sono stati coinvolti nelle discussioni di Davos e potrebbero svolgere un ruolo importante. "La partecipazione dell'alleanza Brics è molto importante perché questi Paesi hanno un rapporto con la Russia... Tutto ciò può creare questo movimento collettivo per coinvolgere nazioni che sono lontane dal conflitto ma che possono svolgere un ruolo nell'influenzare Cina e Russia", ha spiegato Cassis.(Geb)