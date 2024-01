Milano: Granelli, nella prima settimana dell'anno cinque le persone arrestate, ma servono più pattuglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Locale anche nella prima settimana dell'anno è stata "impegnata in strada per il controllo del territorio e il contrasto a furti e rapine di strada in aiuto a Polizia di Stato e Carabinieri". Lo scrive sui social l'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli. "Cinque persone arrestate o fermate, quattro per reati predatori (in piazza duomo, in M3 stazione centrale, in largo Crocetta) e una per spaccio di droga in via Scarlatti. Grazie alle nuove assunzioni e con la riorganizzazione vogliamo avere più pattuglie in strada, e grazie alla professionalità e passione di molte donne e uomini della Polizia Locale stiamo vedendo i primi risultati, grazie a chi ci mette il massimo per essere al servizio dei nostri cittadini", chiosa Granelli. (Com)