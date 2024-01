Lazio: Tiero (Fd'I), avviso su manifestazioni natalizie, i contributi per Comuni pontini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una determinazione "pubblicata nella giornata di venerdì Lazio Crea ha approvato la graduatoria finale dell'Avviso pubblico dedicato ai comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Regionali per le manifestazioni realizzate nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente durante le festività natalizie". Lo dichiara in una nota il vice portavoce regionale di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, Enrico Tiero. "Per questo avviso - aggiunge - la giunta Rocca ha deliberato di stanziare oltre due milioni di euro. Il contributo aveva come limite massimo 30 mila euro per i Comuni con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti, 20 mila euro per i Comuni tra i 5 mila e i 15 mila abitanti e 10 mila euro per i Comuni con una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. Esprimo grande soddisfazione per l'erogazione dei contributi a favore di diversi centri della provincia di Latina ne cito alcuni Aprilia, Maenza, Ente regionale Parco dei Monti Aurunci, Castelforte, Itri, Sezze, Sermoneta, Formia, Ponza, Terracina, Roccasecca dei Volsci, Campodimele, Rocca Massima, Lenola, hanno ottenuto risorse importanti per le loro manifestazioni natalizie. Devo purtroppo registrare il fatto che tutto non è andato a buon fine. Mi meraviglia che un esponente della giunta regionale della nostra provincia abbia comunicato tramite un post su Facebook l'ottenimento di finanziamenti anche per alcuni Comuni come Norma, Sabaudia e Roccagorga che secondo la determinazione hanno presentato domanda idonea ma non finanziabile. Lascio ad ognuno la giusta interpretazione". Tiero conclude chiedendosi se "qualcuno vuol fare solo un lavoro 'speculare'".(Com)