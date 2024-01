Russia: ministero Esteri, Casa Bianca non è intervenuta per salvare cittadino Usa morto in prigione in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden è responsabile della morte del blogger statunitense Gonzalo Lira in una prigione ucraina. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, secondo cui Washington non ha usato la sua influenza su Kiev per liberare un proprio cittadino. “La Casa Bianca, il Dipartimento di Stato, il Congresso potevano non essere a conoscenza della situazione relativa a un loro cittadino e un giornalista americano? Non potevano, perché personaggi pubblici di spicco avevano attirato l’attenzione su questo caso per settimane. ...Forse la Casa Bianca semplicemente non poteva fare nulla in questa situazione? Non è vero! Esattamente il contrario", ha osservato Zakharova durante un intervento al canale televisivo "Rossija-1". (Rum)