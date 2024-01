Latina: incidente stradale ad Aprilia, morto ciclista, automobilista in gravi condizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contemporaneamente, un'auto è finita in un canale in via Migliara 47 a Ceriara, nel Comune di Sezze. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno constatato la presenza dell'auto fuori strada capovolta nel canale e parzialmente ricoperta dall'acqua. L'automobilista alla guida è uscito autonomamente prima dell'arrivo dei soccorsi, ed è stato preso in consegna dal personale sanitario. Dopo aver accertato che nessun'altra persona era rimasta coinvolta, i pompieri hanno iniziato le operazioni di recupero del mezzo con l'autogrù. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 e dei carabinieri. (Rer)