Ex Ilva: Paita (Iv), governo ha dimostrato di non avere controllo e strategia

19 luglio 2021

- Sull'Ex Ilva "il governo ha palesemente dimostrato di non avere il controllo e di mancare totalmente di una strategia". Lo scrive su X (ex Twitter) la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "Il tema dell'Ex Ilva ritengo che vada affrontato sempre con grande rispetto e attenzione. Serve una fase pubblica che chiuda questa esperienza privata con la gestione di ArcelorMittal. Per questo, il 'funerale' dell’Ilva fatto da Carlo Calenda ieri a Genova davvero mi sorprende - aggiunge la senatrice -. Lui, insieme ad altri, e penso ai grillini, da ministro ha avuto delle responsabilità sulle scelte fatte. Ecco, se fosse stato più in linea con quanto aveva fatto da ministra Federica Guidi, forse non saremmo nella situazione attuale". "Per questo è necessario un maggiore coinvolgimento a livello parlamentare, affinché si possa monitorare con grande attenzione ogni singolo passaggio. Bisogna assolutamente restare vigili", conclude Paita. (Rin)