Fisco: Tajani, con Forza Italia al governo non ci sarà mai una patrimoniale

- Finchè Forza Italia sarà al governo e in Parlamento, non ci sarà mai una patrimoniale. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al congresso provinciale di Forza Italia a Cosenza. “Noi vogliamo abbassare le tasse per gli italiani, non le vogliamo aumentare. Il patrimonio del cittadino, conquistato con grande fatica, non si tocca”, ha detto Tajani.(Res)