Caso Ferragni: Codacons, antitrust smentisce Balocco su cartiglio allegato a pandoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non possiamo poi - spiega la nota - non chiederci dove fosse la Balocco quando Chiara Ferragni pubblicava storie e contenuti sui propri canali social dove, chiamando in causa l’azienda, legava le vendite del pandoro alla beneficenza verso i bimbi malati di cancro, e perché la Balocco non abbia mai smentito le errate affermazioni dell’influencer, prendendo le distanze da tale pubblicità ingannevole, e infine perché non abbia mai informato i consumatori circa il fatto che la donazione in favore dell’ospedale Regina Margherita di Torino era già avvenuta mesi prima. Ma la vera “chicca” dell’incredibile tesi difensiva della difesa Balocco è ’affermazione secondo cui la campagna natalizia 2022 avviata in collaborazione con Chiara Ferragni “è stata deludente e ha prodotto una perdita in termini di marginalità”, motivo per cui nulla è dovuto ai consumatori. Non possiamo che prendere atto della decisione della Balocco di non voler separare le proprie responsabilità da quelle di Chiara Ferragni, e di farsi carico di tutti i comportamenti scorretti emersi nella vicenda del pandoro-gate. A questo punto - conclude il Codacons - agiremo formalmente verso l’azienda nelle opportune sedi civili e penali per far risarcire tutti gli utenti lesi dagli illeciti emersi. (Rin)