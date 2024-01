Bulgaria: a dicembre 2023 presenze turistiche in località invernali aumentate del 4,5 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre 2023 le presenze turistiche nelle località invernali della Bulgaria sono cresciute del 4,5 per cento su base annua. Lo ha detto la ministra del Turismo Zaritsa Dinkova, secondo cui il dato positivo è stato determinato in particolare da un sostanziale aumento dei visitatori turchi, che hanno segnato una crescita di quasi il 22 per cento. A questo trend positivo hanno contribuito anche i turisti provenienti dai Paesi vicini come Romania, Macedonia del Nord, Serbia e Grecia. L’aumento dei visitatori stranieri si estende oltre le località invernali, con più turisti provenienti da Spagna e Italia che scelgono le città bulgare per i weekend, ha aggiunto Dinkova, esprimendo ottimismo sullo slancio del settore turistico. (Seb)