Danimarca: Mattarella, auguri a Sua Maestà Federico X per un prospero regno

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Sua Maestà Federico X, Re di Danimarca, scrive: "La proclamazione quale Re di Danimarca mi offre la gradita opportunità di porgere a Vostra Maestà, a nome della Repubblica italiana e mio personale, i più fervidi auguri per un lungo e prospero regno al servizio del popolo danese, cui per oltre cinquant’anni la regina Emerita Margrethe ha dedicato le sue migliori energie - conclude il capo dello Stato - con esemplare dedizione". (Rin)