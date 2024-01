Danimarca: Frederik X nuovo re, "assumo incarico con orgoglio, rispetto e grande gioia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frederik X è il nuovo re di Danimarca, dopo la firma da parte della madre, la regina Margrethe della dichiarazione di abdicazione. Il Paese nordico non prevede una formale cerimonia di incoronazione ma semplicemente un passaggio celebrato in Parlamento, nel corso di una riunione del Consiglio di Stato, alla presenza del governo danese. Quella di nuovo re "è una responsabilità che assumo con orgoglio, rispetto e grande gioia", ha detto Frederik parlando per la prima volta in pubblico da monarca. (Sts)