Libano: Hezbollah, non abbiamo paura di una guerra con Israele

- Il movimento sciita libanese Hezbollah è “pronto alla guerra da 99 giorni, non temiamo nulla e combatteremo senza limiti e senza frontiere”. Lo ha dichiarato il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, in occasione di una cerimonia commemorativa per la morte di Wissam Tawil, membro di spicco del movimento, in un attacco attribuito a Israele. "Continueremo a combattere sul nostro fronte, il che causa perdite a Israele. Ci viene chiesto di fermare i combattimenti per evitare che Israele intraprenda una guerra contro il Libano. Queste minacce non sono servite a nulla negli ultimi 100 giorni e non saranno mai efficaci”, ha aggiunto. Nel video messaggio, Nasrallah ha affermato: "Israele non è riuscito a fermare i razzi lanciati dal nord di Gaza su Tel Aviv, né a recuperare un ostaggio vivo (...), nonostante le capacità sviluppate del suo esercito, e anche se di fronte a lui non c'è un altro esercito ma fazioni armate". Infine, ha detto che “la Resistenza ha posto condizioni chiare riguardo alla guerra a Gaza: rifiuta cessate il fuoco temporanei e chiede la cessazione totale delle ostilità per riprendere i negoziati sul rilascio degli ostaggi”. (Lib)