Fisco: Montaruli (Fd'I), idea della Fornero sulla patrimoniale pericolosa per economia

- L'idea dell'ex ministro Fornero di una patrimoniale come "soluzione per risollevare economicamente la nostra nazione è, oltre a essere fuori dalla realtà, pericolosa e iniqua". Lo ha detto il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Augusta Montaruli. "La sinistra non ha nulla da dire? Evidentemente per i dem l'unica soluzione per migliorare l'economia italiana è quella di aumentare le imposte, tartassando un ceto medio che già da anni fatica ad andare avanti. Con il governo Meloni - ha spiegato - nessuna tassa verrà aumentata, in particolar modo quelle sulla casa. L'Italia è storicamente una delle nazioni in Europa in cui la percentuale di proprietari di prima casa è tra le più alte: introdurre una patrimoniale creerebbe una spirale nociva per l'economia e per i consumi. Gli italiani stiano tranquilli: con Fratelli d'Italia al governo la stagione tagli e lacrime, tanto cara alla professoressa Fornero, è finita", ha concluso Montaruli. (Rin)