Mar Rosso: Hezbollah, attacchi contro Houthi sono "idiozia" Usa e Regno Unito

- Gli attacchi di Stati Uniti e Regno Unito contro obiettivi dei ribelli sciiti yemeniti Houthi sono "un'idiozia britannica e americana. Gli Stati Uniti dicono che non vogliono ampliare la guerra quando sono loro stessi a farlo". Lo ha dichiarato il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, in occasione di una cerimonia commemorativa per la morte di Wissam Tawil, membro di spicco del movimento, in un attacco attribuito a Israele. Londra e Washington hanno colpito diverse città yemenite venerdì e sabato, in risposta agli attacchi dei ribelli Houthi contro navi collegate a Israele nel Mar Rosso. “Se Joe Biden e altri come lui pensano che lo Yemen smetterà di prendere di mira le navi nel Mar Rosso, sono ignoranti, non sanno nulla - ha affermato -. Ciò che hanno fatto gli americani nel Mar Rosso danneggerà tutto il traffico marittimo, e hanno fatto tutto questo per proteggere Israele”. "Gli yemeniti decideranno la loro risposta (agli attacchi degli Stati Uniti e del Regno Unito). Joe Biden e l'amministrazione Usa hanno torto nell'inviare messaggi e minacciare l'Iran", ha concluso. (Lib)