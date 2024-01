Chiesa: Beppe Grillo, è in crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Papa questa sera va in televisione. La scelta di questi mezzi di comunicazione mi fa riflettere sul fatto che la Chiesa sia in crisi. La Chiesa è diventata proprio la classe media e come la classe media sta soffrendo di contatti". Lo ha detto Beppe Grillo, in un video pubblicato sul proprio blog, in merito alla partecipazione del Pontefice, stasera, alla trasmissione di Fabio Fazio. "Poi, c'è da rivedere, secondo me, i Patti Lateranensi, altrimenti viviamo su idee vecchie", ha aggiunto Grillo. (Rin)