Rai: Graziano (Pd), Tg1 vergognoso, Chiocci si fa portavoce di movimenti giovanili di Fd'I

- La Rai "ha toccato il fondo con il servizio di oggi del Tg1 su una manifestazione organizzata dal movimento Gioventù nazionale, definita non politica ed elevata a evento patriottico culturale". Lo ha detto il capogruppo del Pd nella commisisone di Vigilanza Rai, Stefano Graziano, commentando il servizio che il Tg1 ha mandato in onda oggi, nell’edizione delle 13:30, su un’iniziativa definita non politica, organizzata dal movimento giovanile di Fratelli d’Italia. "Dopo gli allontanamenti selettivi di autorevoli professionisti, dopo il crollo degli ascolti, dopo la messa in mora di un serio piano di investimenti per il rilancio del servizio pubblico, siamo adesso alla bassa propaganda mascherata da servizi culturali. Il direttore Chiocci venga a spiegare in Vigilanza Rai se ha cambiato ruolo e se è diventato il portavoce dei movimenti giovanili di destra che hanno sede in via della Scrofa. La misura è colma e chiedo a nome dell’intero gruppo del Pd in Vigilanza l’immediata audizione di Chiocci", ha concluso Graziano.(Rin)