Sociale: Masi-Tozzi (Fd'I), assessore Roma non conosce situazione Esquilino, bisogna fare di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il rione Esquilino di Roma "è monitorato, data la situazione, avvertiamo l'assessore che non lo è abbastanza e si deve fare di più, partendo magari dalla presa d'atto, venga l'assessore qualche sera a passeggiare all'Esquilino, la accompagniamo noi per farle comprendere la situazione, che a quanto pare non conosce". Lo dichiarano il consigliere di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina Mariacristina Masi e il consigliere di Fd'I in Municipio Roma I, Stefano Tozzi. In una nota, Masi e Tozzi spiegano: "La nostra visione di città è quella in cui nessuno, con questo freddo, sia costretto a dormire per strada, ma si lavori affinché sia fornito il supporto delle Istituzioni per un reale inserimento nella società. Prendiamo atto che questa Giunta invece la pensa diversamente, vuole lasciare tutto in questo modo. Accusare poi i cittadini di poca sensibilità è vergognoso, è normale che in una situazione fuori controllo, sottovalutata dall'Amministrazione, in cui il numero di senza fissa dimora è decisamente alto, possano accadere episodi spiacevoli, spesso a causa anche dell'alcool o del disagio. Sottovalutare il problema è pericoloso, bisogna affrontarlo con serietà. Negare la realtà al solo scopo di mostrarsi buoni oltre a essere patetico, non serve alla città, ma soprattutto non serve agli abitanti del quartiere, che pur essendo persone perbene, sono esasperati. Non c'è pietas vera nel sostenere che il problema non esista, ma nell'affrontarlo nel rispetto di tutti, soprattutto lavorando a progetti condivisi con i quartieri e coinvolgendo tutti i quadranti della città. Se il rione è monitorato, data la situazione, avvertiamo l'assessore che non lo è abbastanza e si deve fare di più, partendo magari dalla presa d'atto, venga l'Assessore qualche sera a passeggiare all'Esquilino, la accompagniamo noi per farle comprendere la situazione, che a quanto pare non conosce", concludono Masi e Tozzi. (Com)