Iran: liberate due giornaliste in carcere per aver denunciato morte Mahsa Amini

- Le giornaliste iraniane Niloufar Hamedi ed Elahe Mohammadi, incarcerate dal settembre 2022 per aver denunciato la morte di Mahsa Amini mentre era in custodia cautelare presso una stazione di polizia, sono state rilasciate oggi su cauzione. Lo riferisce il portale "Iran International". Mahsa Amini, giovane attivista iraniana di origini curde, era morta il 16 settembre 2022 dopo essere stata arrestata dalle forze di polizia per non aver rispettato gli obblighi sull’abbigliamento femminile imposti nella Repubblica Islamica. In particolare, la giovane era stata arrestata per non aver indossato correttamente il velo. La sua morte aveva poi innescato mesi di manifestazioni in favore dei diritti delle donne e contro il regime degli ayatollah represse duramente e costate la vita a oltre 500 persone. (Res)