Islanda: eruzione mette in pericolo villaggio di Grindavik, cittadini già evacuati

- L'eruzione del vulcano nel sud-ovest dell'Islanda, vicino il villaggio di Grindavik, pone una minaccia immediata all'abitato. Le autorità islandesi hanno in precedenza evacuato il villaggio, oltre a preparare una barriera per fermare la lava. "Nessuna vita è in pericolo, anche se le infrastrutture potrebbero essere minacciate", ha detto il presidente islandese Gudni Johannesson su X, aggiungendo che non ci sono state interruzioni nei collegamenti aerei. L'eruzione è iniziata nelle prime ore di stamattina a nord di Grindavik. (Sts)