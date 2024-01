Gaza: Netanyahu, la guerra richiederà molti altri mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in corso nella Striscia di Gaza “richiederà molti altri mesi”. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, in vista del voto del governo su emendamenti alla finanziaria 2024. Ricordando che sono trascorsi 100 giorni dall'attacco del movimento islamista Hamas del 7 ottobre, Netanyahu ha affermato che metà degli ostaggi sono stati riportati indietro e “non ci arrendiamo con nessuno. Stiamo facendo di tutto per riportare a casa tutti, nessuno escluso”. Nelle mani di Hamas vi sono ancora circa 130 ostaggi. E' chiaro “che dobbiamo gestire questa guerra. Ci vorranno molti altri mesi. Pertanto oggi presentiamo un bilancio di guerra”, ha aggiunto. Netanyahu ha concluso dicendo che intende approvare l'emendamento al bilancio entro un giorno, “massimo 24 ore. Sono pronto a restare qui tutto il tempo necessario, se sarà possibile stasera finiremo tutto. Porteremo allo Stato di Israele un bilancio che ci promette sicurezza e futuro”. (Res)