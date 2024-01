Caso Pozzolo: Bonelli (Avs), deputati con porto d'armi passino da metal detector Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo 15 giorni, ancora non possiamo sapere la verità sulla sparatoria alla festa di Capodanno del sottosegretario Delmastro. Una cosa è chiara: ci troviamo di fronte a una serie di bugie per non dire chi ha sparato quella notte e perché. Tra l’altro, la precisazione dei carabinieri che in una nota affermano che non hanno dato alcun parere perché non avevano informazioni utili per dare il parere pone un’interrogativo serio e preoccupante". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, che aggiunge: "Come ha potuto la prefettura rilasciare il porto d’armi in assenza del parere delle Forze dell’ordine? Nella mia vita, ho subito molte minacce, la mia casa è stata incendiata, ho ricevuto intimidazioni e non ho mai pensato che per difendermi avessi dovuto ottenere un porto d'armi e una pistola. Il deputato Pozzolo, invece, per difendersi - da chi non è dato sapere - ha chiesto e ottenuto il porto d'armi. In una lettera al presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ho chiesto che tutti i parlamentari che hanno un porto d'armi vengano sottoposti a controllo con il metal detector all'entrata della Camera dei deputati".(Com)