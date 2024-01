Sanità: M5s, Schillaci vaneggia e prende in giro italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina "abbiamo avuto la sfortuna di leggere un'intervista al ministro della Salute che ci ha lasciato francamente sbigottiti. Nella migliore delle ipotesi, Schillaci vive nel mondo delle favole, distante anni luce dalla realtà della sanità italiana e, di conseguenza, vaneggia in maniera evidente. Nella peggiore, mente spudoratamente per non ammettere di far parte di un governo che sta smontando pezzo dopo pezzo il Servizio sanitario nazionale e di aver ridotto il suo dicastero e se stesso a bancomat del ministero dell'Economia e delle Finanze". Lo scrivono, in una nota, i parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Affari sociali di Camera e Senato. "Il ministro ha infatti avuto l'ardire di dichiarare che la sanità italiana paga anni di tagli e disorganizzazione e che adesso è tornata al centro dell'agenda politica grazie a un aumento delle risorse - proseguono gli esponenti del M5s -. Continua a ignorare il fatto che gli unici governi ad aver davvero investito nel comparto sono stati quelli guidati da Conte e dal Movimento cinque stelle, mentre i fondi stanziati dal governo Meloni sono largamente insufficienti anche solo per mantenere lo status quo. Una situazione che, tra liste d'attesa chilometriche, pronto soccorso allo stremo e personale sanitario vessato, è tutt'altro che ideale. Schillaci elenca anche i suoi propositi per il futuro, ma non fa che prendere in giro gli italiani, visto che si limita a ripetere i nostri emendamenti in legge di Bilancio. Siamo felici che prenda spunto dalle nostre proposte, ma allora perché il governo le ha bocciate tutte? Per non parlare del fatto che dopo il pesante definanziamento della sanità deciso dall'esecutivo, le risorse non sono sufficienti per realizzare nemmeno un punto di quelli enunciati. Al ministro Schillaci diamo quindi un consiglio: chiuda il libro dei sogni e faccia il suo lavoro per migliorare le condizioni del Ssn. E lo faccia subito - concludono i rappresentanti pentastellati -, perché non c'è tempo da perdere".(Com)