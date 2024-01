Trasporto aereo: Libia, EgyptAir pronta ad avvio voli diretti con Misurata dal 25 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera egiziana EgyptAir ha confermato la sua intenzione di operare voli diretti con la città di Misurata, in Libia, a partire dal 25 gennaio. Il presidente del consiglio di amministrazione della compagnia, Yahya Zakaria, ha affermato che la nuova rotta prevede un volo a settimana, ogni giovedì, facendo di Misurata la terza base di EgyptAir in Libia, in aggiunta ai collegamenti esistenti con l'aeroporto internazionale di Benina, a Bengasi, e con lo scalo di Mitiga, a Tripoli. Lo riporta il quotidiano egiziano "Al Ahram". Dopo l'avvio dei collegamenti con Misurata alla rete EgyptAir, la compagnia opererà 15 voli a settimana per la Libia, con sette voli per Bengasi, sette voli per Tripoli e un volo per Misurata.(Cae)