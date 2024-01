Francia: ministra Cultura Dati punta a elezioni di Parigi del 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Cultura francese Rachida Dati, nominata nei giorni scorsi, resterà alla guida del settimo arrondissement di Parigi e intende partecipare alle elezioni municipali del 2026. Lo ha detto la stessa Dati in un'intervista al quotidiano "Le Parisien". Dati ha commentato poi le parole della sindaca della capitale, Anne Hidalgo, che ha augurato su Instagram "in bocca al lupo agli attori del mondo della Cultura per le prove che dovranno affrontare" con la nuova ministra. Dati ha affermato di non essere rimasta "sorpresa" ma di rammaricarsi per "l'odio personale" mostrato da Hidalgo. La ministra ha però sottolineato il lavoro che dovrà fare con la prima cittadina di Parigi su "questioni in comune", perchè la capitale è un "nostro bene culturale comune". "Le grandi questioni parigine sono la conservazione del patrimonio, la sua architettura e, naturalmente, il completamento della ristrutturazione di Notre-Dame. Parigi deve restare un simbolo di bellezza", ha spiegato Dati, secondo cui la città è però "in declino", una dinamica che va fermata. (Frp)