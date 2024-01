Mar Rosso: Egitto e Cina, necessaria sicurezza della navigazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto e Cina sottolineano oggi in una dichiarazione congiunta la priorità della sicurezza e della navigazione nel Mar Rosso, affermando che stanno seguendo da vicino gli sviluppi nel Mar Rosso. Il Cairo e Pechino hanno espresso "preoccupazione per l'espansione del conflitto nella regione", sottolineando l'importanza di "unire gli sforzi per fermare gli attacchi contro Gaza". La dichiarazione dei due Paesi arriva dopo gli attacchi di Stati Uniti e Regno Unito venerdì 12 gennaio contro oltre 60 obiettivi dei ribelli filo-iraniani yemeniti Houthi in 28 località nell'ovest dello Yemen, in risposta a settimane di attacchi contro navi commerciali in transito nel Mar Rosso. L'Egitto subisce la decisione delle più grandi compagnie di navigazione di abbandonare la rotta del Canale di Suez a favore del Capo di Buona Speranza. Dall'inizio degli attacchi degli Houthi il transito attraverso il Canale di Suez, preziosa fonte di valuta estera per l'Egitto, è calato del 38 per cento. (Cae)