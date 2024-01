Acca Larentia: Rosato (Azione-Per), perseguire ma problemi italiani sono altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Probabilmente chi era in quella manifestazione si sentiva provocato e tutelato nello stesso tempo, si sentiva e non vuol dire che sia così, da un governo di centrodestra con Giorgia Meloni presidente. Però io penso che quello dei rigurgiti della destra nostalgica che si rifà a nazisti e fascisti non sia un problema italiano: è un problema che purtroppo attraversa il mondo. Credo che come Paese non abbiamo bisogno di lezioni su questo: sappiamo come reagire, sappiamo come farlo a prescindere dagli schieramenti, da chi sta al governo. C'è poi una preoccupazione legittima della famiglia europea su queste cose, è una preoccupazione che tocca quando succede in Italia, in Germania, in Francia, in qualsiasi altro Paese”. Lo ha detto ad "Agenda". su Skytg24, sui fatti di Acca Larentia, a Roma, il deputato di Azione-Per (Popolari, europeisti, riformatori), Ettore Rosato. “Poi, però, penso - ha aggiunto il parlamentare - che questi non sono i problemi degli italiani: purtroppo noi discutiamo spesso molto a lungo di queste cose invece di discutere magari delle liste d'attesa in ospedale, che riguardano tutti gli italiani. Ci sono milioni di persone che non riescono ad avere gli esami, è una grande distrazione di massa. Chiaro, bisogna stare attenti. Io non credo che ci sarà una deriva fascista nel nostro Paese con nessun governo. Credo che ci sono dei deficienti che purtroppo pensano che la loro libertà possa scontrarsi con i dettami costituzionali. Il ministero dell'Interno, le Forze di Polizia, la magistratura faranno, lo stanno facendo, il loro lavoro. Quando ci sono reati penali di questo tipo vanno perseguiti senza esitazione - ha concluso Rosato -, però i problemi degli italiani sono altri”. (Rin)