Mar Rosso: Egitto e Cina, necessaria sicurezza della navigazione (2)

- La dichiarazione congiunta è stata diramata dopo il colloquio al Cairo tra il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, e l'omologo cinese, Wang Yi. Le parti hanno scambiato opinioni sulla questione palestinese e sul conflitto israelo-palestinese, compresa la crisi nella Striscia di Gaza. Nella nota congiunta si legge che le parti hanno concordato la "necessità di un cessate il fuoco immediato e completo, fermando tutti gli atti di violenza, uccisioni e presa di mira di civili e strutture civili, respingendo e condannando tutte le violazioni del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario, e lo spostamento forzato dei palestinesi dalle loro terre e il rilascio di ostaggi e detenuti da entrambe le parti". Esprimendo profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, "per la sofferenza quotidiana testimoniata dalla popolazione della Striscia, le parti hanno espresso la necessità di un accesso rapido, sicuro, sostenibile e senza ostacoli ad adeguati aiuti umanitari a Gaza e l'attuazione di tutte le risoluzione Onu". Le parti fanno appello alla comunità internazionale e ai donatori internazionali affinché forniscano tutti i mezzi di sostegno all'Autorità nazionale palestinese per facilitare la realizzazione dei compiti ad essa affidati in tutto il territorio palestinese. (Cae)