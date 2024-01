Argentina: Milei parte domani per Davos, per i media possibile incontro con Georgeva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, parte domani, lunedì, alla volta della Svizzera, per partecipare al Foro economico mondiale di Davos. Il presidente argentino - che arriverà martedì a bordo di un volo di linea, fa sapere la presidenza -, potrebbe sostenere un incontro con la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgeva. Il bilaterale, ancora non confermato ufficialmente, si terrebbe giorni dopo che lo staff dell'organismo multilaterale ha trovato con il governo argentino un accordo che potrebbe permettere a Buenos Aires di incassare il pagamento di una nuova rata dell'Extended facility fund (Eff), da 4,7 miliardi di dollari. Stanziamento - ancora in attesa del definitivo via libera del direttivo del Fondo - legato alla promessa del governo Milei di una severa stretta sui conti pubblici e di un ampio programma di liberalizzazioni dell'economia. Al seguito di Milei dovrebbe viaggiare una comitiva ridotta, composta dalla ministra degli Esteri, Diana Mondino, dal capo gabinetto, Nicolas Posse e dal ministro dell'Economia, Luis Caputo. Il capo dello Stato dovrebbe partire oggi alle 17.50 (ore locali, le 21.50 in Italia) da Buenos Aires, arrivando alle 11.05 di martedì a Francoforte, in Germania. Da lì proseguirà per la Svizzera, a Zurigo prima e Davos poi. Milei sarà tra gli oratori del convegno, con un intervento di 25 minuti nel primo pomeriggio di mercoledì. Secondo il portale "Noticias argentinas", si starebbe inoltre lavorando a un bilaterale con il presidente della Francia, Emmanuel Macron. (Abu)