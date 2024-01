Mar Rosso: Egitto e Cina, necessaria sicurezza della navigazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Egitto e Cina hanno espresso la loro "attenzione in seguito agli sviluppi della situazione nel Mar Rosso e l'importanza di leggere questi sviluppi in relazione alla situazione di Gaza in quanto ne è una delle principali cause, nonché preoccupazione per l'espansione del conflitto nella regione, sottolineando l’importanza di unire gli sforzi internazionali e regionali per fermare immediatamente gli attacchi contro la Striscia di Gaza, lavorando per ridurre la tensione e l’instabilità nella regione e sottolineando la priorità di garantire la sicurezza e la protezione della navigazione nel Mar Rosso". Inoltre, hanno espresso la "necessità che la comunità internazionale si assuma le proprie responsabilità per creare un orizzonte politico di pace tra la parte israeliana e quella palestinese e la coesistenza tra i due popoli, iniziando ad attuare la visione di una soluzione a due Stati, in conformità con le risoluzioni delle Nazioni Unite, anche tenendo una conferenza internazionale di pace per trovare una soluzione giusta, globale e duratura alla questione palestinese e porre fine all’occupazione (israeliana)". (Cae)