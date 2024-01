Europee: Tajani, FI dovrà dimostrare di essere grande forza politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi vogliamo essere protagonisti in questa stagione durante la quale ci prepariamo alle prossime Amministrative, alle Regionali, ma anche e soprattutto alle elezioni Europee: lì dovremo dimostrare di essere una grande forza politica, di essere all’altezza di conservare l’eredità che ci ha lasciato Silvio Berlusconi. L’obiettivo è di arrivare al 10 per cento per arrivare alle prossime elezioni Politiche al 20 per cento”. Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in un video in occasione dei congressi provinciali di FI di questo fine settimana. (Rin)