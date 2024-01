FI: Tajani, deve essere protagonista all'interno coalizione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo essere protagonisti, come Forza Italia, all’interno della coalizione di governo. Siamo per l’unità del centrodestra perché gli elettori vogliono questo, ma abbiamo la nostra precisa identità. Noi siamo il movimento politico fondato da Silvio Berlusconi”. Lo ha affermato il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in un video in occasione dei congressi provinciali di FI di questo fine settimana. (Rin)