FI: Tajani, congressi provinciali momenti importanti per azione politica

- “Cominciano i congressi provinciali di Forza Italia in Veneto, Calabria e Puglia. E’ l’inizio dell’attività politica, quest’anno, per eleggere non soltanto i nuovi segretari provinciali, ma anche i delegati al Congresso nazionale che si svolgerà, a Roma, il prossimo 23 e 24 febbraio. I congressi provinciali saranno momenti importanti per discutere non solo se scegliere questo o quel nuovo segretario, ma per discutere dei contenuti della nostra azione politica”. Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in un video in occasione dei congressi provinciali di FI di questo fine settimana. (Rin)