- "Giorgia Meloni, Antonio Tajani, è il caso di provvedere...". Lo scrive il senatore Enrico Borghi, capogruppo a palazzo Madama di Italia viva, rispondendo a un post su X (ex Twitter), in cui si fa notare che "sono giunte congratulazioni ufficiali per le libere elezioni a Taiwan da tutti i Paesi del G7, tranne l'Italia". (Rin)