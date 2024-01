Ucraina: a Davos quarta riunione consiglieri per sicurezza nazionale su Formula di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto a Davos il quarto incontro dei consiglieri per la sicurezza nazionale sulla Formula di pace presentata dalle autorità dell'Ucraina. Come ha affermato il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, hanno preso parte alla riunione rappresentanti di 81 Paesi e organizzazioni internazionali. A Davos erano presenti i delegati di 39 nazioni europee, 18 Paesi asiatici, 12 dall'Africa, sei dall'America Latina, tre dal Nord America e infine due dall'Oceania. Come ha osservato Yermak, il costante aumento del numero di Stati che partecipano al lavoro su un piano d’azione comune per la Formula di pace ucraina "è un segnale positivo". In particolare, ha sottolineato il funzionario, vengono sempre più coinvolti i Paesi delle regioni del Sud del mondo. In apertura della riunione di Davos, il capo dell'ufficio presidenziale Il capo dell'ufficio del presidente ha parlato delle conseguenze dei recenti attacchi terroristici della Russia contro le città ucraine, che hanno provocato vittime civili e la distruzione delle infrastrutture. Yermak ha osservato che il cessate il fuoco non segnerà la fine dell’aggressione russa, ma darà solo al nemico l’opportunità di fermarsi e raccogliere le forze. "Questa non è sicuramente la via per la pace. I russi non vogliono la pace. Vogliono il dominio. Quindi, la scelta è semplice: o perdiamo e scompariamo, oppure vinciamo e continuiamo a vivere. E combattiamo", ha spiegato Yermak. (segue) (Kiu)