Ucraina: a Davos quarta riunione consiglieri per sicurezza nazionale su Formula di pace (2)

- "La pace che l'Ucraina cerca deve garantire la sua sopravvivenza, integrità, sovranità e possibilità di sviluppo. Deve prevenire il ripetersi di aggressioni. Insieme, abbiamo creato una struttura coerente per raggiungere tale pace. I suoi elementi sono strettamente correlati tra loro. E questo è l'unico modo" per ottenerla, ha aggiunto il capo dell'ufficio presidenziale di Kiev. Durante l’incontro sono stati discussi i primi cinque punti della Formula di pace ucraina, vale a dire la sicurezza nucleare, quella alimentare e quella energetica, il rilascio di prigionieri e deportati, compresi i bambini, oltre al ripristino dell’integrità territoriale e della sovranità dell’Ucraina. "Abbiamo bisogno di una piattaforma che definisca le parti specifiche del nostro piano globale. Per andare avanti, dobbiamo concordare il formato del Summit della Fondazione per la Pace. Spero che saremo in grado di trovare un'opzione accettabile. Ciò consentirà di iniziare a sviluppare road map dettagliate per ciascuno dei punti della Formula", ha osservato Yermak.​ (Kiu)