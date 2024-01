FI: Tajani, dimostrato di saper contare nella maggioranza e nel governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo dimostrato di saper contare all’interno della maggioranza, all’interno del governo: lo abbiamo fatto vedere durante l’ultima" legge di Bilancio, "che ha portato risultati importanti per l’economia del nostro Paese". Lo ha sottolineato il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in un video in occasione dei congressi provinciali di FI di questo fine settimana. "Certo che vorremmo fare di più - ha aggiunto Tajani -, ma la situazione economica, condizionata da due guerre ai confini dell’Europa, non ci permette di fare tutto quello che vorremmo. Ma dobbiamo essere ottimisti, lavorare per la pace". (Rin)