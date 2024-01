Agricoltura: Malaguti (Fd'I), grazie a Lollobrigida per attenzione verso settore frutticolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La serie di eventi calamitosi degli ultimi anni che ha colpito il settore frutticolo - dalle gelate precoci ai funghi della frutta, alle grandinate con violenti fortunali - ha indotto diversi agricoltori in difficoltà a espiantare interi impianti di pere, prodotto tipico dell'eccellenza emiliana. Fondamentale è stata l'attenzione dimostrata dal ministro Lollobrigida per questo comparto in crisi, intervenendo con uno stanziamento straordinario di 10 milioni di euro attraverso un decreto ministeriale del 13 novembre e altri otto milioni con un altro decreto a dicembre, oltre al 'Fondo emergenze' istituito con la legge di Bilancio". Lo afferma il deputato emiliano-romagnolo di Fratelli d'Italia, Mauro Malaguti. (Rin)