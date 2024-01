Pakistan: ordigno contro veicolo militare, cinque soldati nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque soldati del Pakistan sono morti a seguito dello scoppio di un ordigno contro il veicolo a bordo del quale viaggiavano, nella provincia sud-occidentale del Beluchistan. Lo fa sapere l'esercito del Pakistan in una nota. "I terroristi hanno fatto esplodere un ordigno esplosivo improvvisato su un veicolo delle forze di sicurezza, seguito da un intenso scontro a fuoco", hanno detto i militari in una nota. "Durante l'operazione, cinque soldati coraggiosi, dopo aver combattuto valorosamente, hanno sacrificato le loro vite", si legge nella nota. L'attacco, non rivendicato, si è prodotto in una zona dove da tempo le forze di sicurezza fanno fronte ad azioni amate di movimenti insurrezionali. Nello scontro a fuoco sarebbero morti anche tre civili. (Inn)