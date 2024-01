Caso Ferragni: Codacons, antitrust smentisce Balocco su cartiglio allegato a pandoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso Ferragni l'antitrust smentisce Balocco sul cartiglio allegato pandoro. Lo scrive il Conducono in una nota. Ha dell’incredibile la lettera fatta pervenire al Codacons dalla Balocco per lo scandalo del pandoro-gate. Lo scrive il Conducono in una nota. L’associazione dei consumatori ha infatti avviato una azione inibitoria verso l’azienda dolciaria, finalizzata a far ottenere a tutti gli acquirenti del pandoro griffato Ferragni il giusto risarcimento per i danni subiti. Oggi arriva la risposta della Balocco che, tramite i suoi legali, fa sapere che la differenza di prezzo pari a 5,69 euro esistente tra il pandoro “normale” Balocco (3,68 euro) e quello "Pink Christmas" (9,37 euro) sarebbe giustificata dall’impiego di “elementi peculiari” quali il “nastro di chiusura”, il “sacchetto contenente il pandoro ed il cartone espositore personalizzati con la grafica su licenza”, nonché una “bustina di polvere rosa ed uno stencil in cartoncino alimentare da utilizzare per la decorazione del pandoro”. Una risposta che, ovviamente, non convince affatto il Codacons, il quale chiede ora alla Balocco di fornire tutti i dettagli circa i maggiori costi sostenuti per lo zucchero a velo rosa, per la grafica diversificata, per il nastro di chiusura, così da capire se tali elementi possano giustificare un rincaro di prezzo al pubblico del +154 per cento. La difesa della Balocco prosegue poi contestando la tesi secondo cui i consumatori sarebbero stati condizionati all’acquisto dall’operazione di beneficenza associata al pandoro “Pink Christmas”. (segue) (Rin)