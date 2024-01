Caso Ferragni: Codacons, antitrust smentisce Balocco su cartiglio allegato a pandoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la società - prosegue il Codacons - “né sulla confezione, né sul cartiglio, né tantomeno sul materiale espositivo erano presenti indicazioni relative alla destinazione di una percentuale del ricavato (o di un importo fisso) a favore della ricerca terapeutica”. Balocco avrebbe quindi messo in commercio oltre 360 mila pandori ignorando che il cartiglio riportava l’indicazione circa il fatto che la vendita del prodotto avrebbe sostenuto i bambini malati di cancro? Si domanda il Codacons, dal momento che l’antitrust, nel provvedimento con cui sanziona l’azienda, scrive testualmente: “Con riguardo al contenuto del cartiglio apposto sui Pandori griffati (che riportava: “Chiara Ferragni e Balocco sostengono l’ospedale Regina Margherita di Torino, finanziando l’acquisto di un nuovo macchinario che Autorità garante della concorrenza e del mercato 18 permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing”), si evidenzia che in nessuna parte del messaggio è dato rinvenire che il finanziamento si riferisce a una donazione fatta in cifra fissa e mesi prima; al contrario, la formulazione, data anche la sua collocazione sulla confezione del pandoro, lasciava intendere che il reperimento dei fondi per la donazione fosse legato alle vendite del Pandoro griffato”. (segue) (Rin)