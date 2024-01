Fisco: Messina (Fd'I), Fornero vorrebbe patrimoniale, ma aumenterebbe disparità sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'editoriale uscito oggi su "La Stampa", "la professoressa Fornero si dice favorevole alla patrimoniale sulla prima casa come ricetta per ridurre le disuguaglianze". Lo ha detto il vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia alla Camera, Manlio Messina. "In una nazione dove la stragrande maggioranza dei cittadini è proprietaria dell'immobile in cui vive, introdurre una patrimoniale sarebbe una scelta sciagurata e iniqua che amplificherebbe ancor di più le disparità sociali - ha sottolineato -. Per noi la casa è sacra: con Fratelli d'Italia al governo nessuna patrimoniale verrà messa. La Fornero, dopo i disastri che ha compiuto e che gli italiani ricordano molto bene, farebbe meglio a tacere. Vorremmo sapere cosa ne pensa la sinistra a riguardo", ha concluso Messina. (Rin)