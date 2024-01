Lazio: Corrotti (Fd'I), da Pd nostalgia per mascherine fantasma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd in Regione Lazio, "attraverso il suo consigliere Valeriani, presenta una interrogazione sulla nomina del nuovo responsabile della direzione regionale Emergenze, Protezione civile e Nue 112 con annessa denuncia di immobilismo della struttura di Protezione Civile. Probabilmente hanno nostalgia della gestione Zingaretti famosa per lo scandalo delle mascherine acquistate e mai consegnate, con gravi danni erariali per le casse regionali come certificato dalla Corte dei Conti". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Fratelli d'Italia, Laura Corrotti. "È vero, la giunta Rocca vuole tagliare le poltrone, ma soprattutto non seguire l'esempio di chi l'ha preceduta", conclude Corrotti. (Com)