Egitto-Cina: Al Sisi riceve un messaggio da Xi Jinping, rafforzare partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, alla presenza dell'omologo egiziano, Sameh Shoukry, e di alcuni alti funzionari cinesi. Lo ha riferito il portavoce della presidenza egiziana, Ahmed Fahmy, in un comunicato stampa. Il ministro degli Esteri cinese ha consegnato un messaggio dal presidente Xi Jinping, in cui si congratula per la rielezione di Al Sisi a capo dello Stato, affermando la volontà della Cina di continuare a rafforzare il partenariato strategico globale, valorizzando il ruolo egiziano nel consolidamento della sicurezza, della stabilità e dello sviluppo in Medio Oriente. Da parte sua, il presidente egiziano ha ringraziato l'omologo, sottolineando l'orgoglio dell'Egitto per le sue relazioni con la Cina, basate sui principi del rispetto reciproco e degli interessi comuni, e il continuo sostegno dell'Egitto al principio "una sola Cina" e coordinamento congiunto per promuovere la pace e la stabilità a livello internazionale. (segue) (Cae)