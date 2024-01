Egitto-Cina: Al Sisi riceve un messaggio da Xi Jinping, rafforzare partenariato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il colloquio con il capo della diplomazia cinese, il presidente Al Sisi ha discusso delle modalità per rafforzare i quadri di cooperazione congiunti. È stata affermata la determinazione a portare avanti progetti congiunti di sviluppo economico, sia a livello bilaterale che nel quadro dell’adesione al gruppo Brics e all'iniziativa sulla Nuova via della seta. Le parti hanno illustrato la loro visione sugli sviluppi della situazione a livello internazionale e regionale, in particolare sull'escalation in corso nella regione sullo sfondo delle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza. Al riguardo, il presidente egiziano ha sottolineato la necessità di un cessate il fuoco a Gaza, per proteggere i civili e fornire sollievo dalle catastrofiche condizioni umanitarie in cui vivono, nonché per disinnescare la tensione nella regione ed evitare di alimentare fattori di instabilità regionale. (segue) (Cae)