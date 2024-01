Egitto-Cina: Al Sisi riceve un messaggio da Xi Jinping, rafforzare partenariato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese, aggiunge la dichiarazione egiziana, è d'accordo con la posizione egiziana, lodando il ruolo riconosciuto a livello internazionale dell'Egitto sul piano politico e umanitario. Durante il colloquio sono state passate le azioni dell’Egitto e "la responsabilità storica e umanitaria che si è assunto, nell’affrontare la ricezione e la raccolta degli aiuti umanitari da tutto il mondo, e poi nel compiere gli sforzi necessari per superare gli ostacoli e le complicazioni sul percorso fornire tali aiuti al popolo di Gaza, in pieno coordinamento con le Nazioni Unite e la comunità internazionale, in aggiunta agli aiuti egiziani forniti dal governo e dal popolo egiziano, che rappresentano la stragrande maggioranza degli aiuti totali forniti". Inoltre, ha sottolineando "la necessità che la comunità internazionale si assuma le proprie responsabilità al riguardo per l'attuazione degli aiuti a Gaza, in linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite". (Cae)