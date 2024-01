Russia: Putin, fondamentale sviluppo regione dell'Estremo oriente per rapporti con Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo della regione dell'Estremo oriente russo è un fattore importante per rafforzare la partnership di Mosca con i Paesi dell'Asia-Pacifico, che stanno diventando i motori dell'economia globale. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin all'emittente "Rossija1". "La regione dell'Estremo Oriente è una delle più importanti del Paese, enorme nel suo territorio, scarsamente popolata, con un totale di 12 milioni di cittadini. Per quanto riguarda l'Asia, non solo si sta sviluppando a un ritmo che nessun'altra regione del mondo può eguagliare, ma anche le tendenze di questo sviluppo sono importanti... Qui ci sono mercati, c'è una partnership nel senso più ampio del termine, inclusa la partnership tecnologica, che sta diventando sempre più interessante", ha detto Putin. (segue) (Rum)